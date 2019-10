«Escrache» a Sarrià a una immobiliària que incompleix la llei d'emergència habitacional

Una trentena de persones convocades pel Sindicat d'Habitatge del Raval ha fet un "escrache" aquest matí a la immobiliària Landia BCN, al districte de Sarrià. El sindicat s'ha trobat la persiana de la immobiliària abaixada i han llegit un manifest a les portes del local.El col·lectiu qualifica els gestors Landia BCN de "voltors" i avisa que repetirà l'acció "els cops que faci falta". L'objectiu del sindicat és pressionar la immobiliària perquè ofereixi un lloguer social a la veïna del Raval que vol desnonar i compleixi així amb la llei catalana contra l'emergència habitacional. L'empresa incompleix la llei 24/2015 d'emergència habitacional, ja que ha iniciat el procediment per desnonar una llogatera de 77 anys del Raval sense haver-li ofert abans un lloguer social, tal com estableix la normativa.L'Ajuntament de Barcelona ja ha obert un expedient contra Landia BCN per incompliment de la llei, que podria acabar amb una multa de 90.000 euros. Aquest és un dels dos expedients sancionadors que el consistori ha iniciat contra grans propietaris que se salten la llei.La negativa a oferir lloguers socials no és l'únic incompliment de la llei registrat a Barcelona. El consistori també ha obert expedients a empreses energètiques, principalment a Endesa, per tallar subministraments a famílies vulnerables, cosa que la llei prohibeix. Actualment l'Ajuntament manté tancats a l’espera del cobrament o de noves sentències judicials 9 expedients i ha incoat 19 expedients més que encara no s'han resolt, segons les darreres dades fetes públiques al juliol.El ple municipal d'aquest dilluns va aprovar una declaració institucional -amb el suport de tots els grups excepte Ciutadans i Barcelona pel Canvi- en què instava Endesa i la resta d'empreses energètiques a condonar el deute de subministraments acumulat des del 2015 per persones vulnerables.

