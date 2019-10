Iglesias retreu a Sánchez que competeixi amb Casado i Rivera per qui és més «bèstia» amb Catalunya

El líder d’Unides Podem, Pablo Iglesias, ha criticat al president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, que competeixi amb Pablo Casado i Albert Rivera sobre qui és més bèstia” respecte al tema de Catalunya. "Sánchez tracta d'assemblar-se el més possible a Cs i PP en el content d'una sentència que pot generar crispació", ha dit el líder de Podem. Una posició de Sánchez que, segons Iglesias, incomoda al PSC, malgrat que aquest matí Miquel Iceta ha deixat clar que el 155 tindria el suport "total i absolut" dels socialistes catalans. Sobre la intervenció de l'autogovern de Catalunya, el secretari d'Unides Podem ha considerat que són "focs artificials de campanya" i ho ha relacionat amb el gir cap a la dreta del PSOE per "caçar votants" de Cs a les eleccions del 10 de novembre. En aquests últims dies, Sánchez ha anat apujant el to respecte Catalunya i ahir ja flirtejava públicament amb la llei de seguretat nacional que reclama el PP. Iglesias ha defensat que la situació de Catalunya "no es resol amb eslògans i competint amb Casado, Rivera i Abascal a veure qui és més dur, sinó amb diàleg". A més, ha augurat que l'independentisme no tornarà a escenaris d'unilateralitat i de desobediència i deslleialtat institucional. "Ho sap Torra i ho sap Sánchez. Però com que estem en campanya, treuen el tema de Catalunya perquè no es parli de l'atur o de la reforma laboral", ha lamentat.En l’entrevista, Iglesias també ha parlat sobre si està disposat a tornar-se a retirar per facilitar un acord de governabilitat després de les eleccions del 10-N, Iglesias ha respost que no, perquè "seria una falta de respecte als votants". I ha volgut destacar que la seva decisió del juliol va ser una "situació excepcional". En el seu moment, el secretari del partit va assegurar que Unides Podem era " la peça major" en la campanya electoral del 10-N gràcies a la seva capacitat de fer front a "gent poderosa" i "no passar per l’adreçador".I sobre un cara a cara amb Iñigo Errejón, que es presentarà a les eleccions amb un partit propi , Més País, Iglesias no considera aquesta possibilitat perquè no es volen prestar a un "morbo mediàtic", però no s’ha oposat que el seu excpomany participi en els debats de candidats durant la campanya electoral.

