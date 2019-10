Iceta assegura que Sánchez tindria el suport «total i absolut» del PSC si aplica el 155

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha garantit que el govern espanyol presidit pel també socialista Pedro Sánchez aplicarà l'article 155 de la Constitució si ho creu necessari . "Si es produeix un trencament amb la legalitat, el govern d'Espanya està obligat a contemplar i aplicar si arriba el cas les mesures que permeten el retorn a la normalitat", ha resumit durant una intervenció en un esmorzar informatiu del Fòrum Europa, i ha assegurat que el PSC hi donaria un suport "total i absolut".Iceta ha afirmat que "fora de la llei només hi ha el desastre" i ha advertit que "qualsevol govern d'Espanya actuarà" si el Govern actua fora de la llei. No obstant això, ha considerat que "ara mateix no" hi ha les condicions necessàries per intervenir la Generalitat. Així mateix, ha advertit l'executiu de Quim Torra que "s'estan generant falses expectatives" sobre la resolució del procés independentista: "Ni hi haurà amnistia ni hi haurà autodeterminació".Iceta també ha opinat sobre la moció de censura que Cs ha presentat contra Torra i l'ha titllat de "molt equivocada". "Presentar una moció de censura per perdre-la és consolidar el president Quim Torra i no participarem d'aquest joc", ha dit, alhora que ha rebutjat encapçalar-ne una com li ho va proposar el PPC.Per al líder socialista, que el partit taronja hagi apostat per la moció de censura ara només respon al fet que "té males enquestes i vol promocionar la seva candidata", Lorena Roldán. És per això que ha subratllat que dilluns –quan tindrà lloc el ple al Parlament– "es decideix si la presidenta ha de ser Lorena Roldán", no si se censura Torra.

