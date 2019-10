La Junta Electoral prohibeix la consulta sobre monarquia o república a Sabadell

La consulta popular per escollir entre monarquia o república , impulsada per la Coordinadora pro Consulta 6-O, integrada per una vintena d'entitats de Sabadell, ha estat prohibida. Segons han indicat fonts municipals, aquest dimecres a la tarda s'ha rebut la notificació de la Junta Electoral de Zona (JEZ) de Sabadell.Tot plegat, confirma l'advertència llançada pel regidor de Junts per Sabadell, Francesc Baró, en el torn de precs i preguntes del ple del mes d'octubre. Tal com ha dit, "la JEZ ens ha tombat" la iniciativa, ha expressat. I ha recriminat que el mateix cap de setmana, es durà a terme la iniciativa a Segòvia i Alcorcón.L'alcaldessa, Marta Farrés, ha garantit que el consistori complirà amb la resolució de la JEZ. Això, suposa incomplir la moció presentada en l'anterior ple , celebrat fa tot just dues setmanes, en què es va acordar donar suport a la consulta. Farrés ha remarcat que s'acatarà el que digui la Junta Electoral "més enllà" del que s'hagi debatut.

