Multa de 150.000 euros per les imatges del furt de Cifuentes en un supermercat

Protecció de Dades ha multat amb 150.000 euros el supermercat de Vallecas on es va gravar l'expresidenta de la Comunitat de Madrid Cristina Cifuentes quan cometia el furt d'unes cremes. D'una banda, hi ha 100.000 euros de sanció pel poc control de les imatges de les càmeres de videovigilància, i de l'altra, 500 euros per fer-ne un ús inadequat.Les imatges les va publicar Ok Diario l'abril del 2018 i van servir per acabar de destrossar la carrera política de Cifuentes, molt perjudicada ja per l'escàndol del màster a la Universitat Rei Joan Carles que encara està pendent de judici. Les imatges eren de 2011 i l'aleshores número 2 de l'Assemblea de Madrid admetia que tenia dues cremes de la marca Olay a la bossa.L'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha conclòs que hi va haver un "accés no autoritzat per part de tercers" a aquestes imatges i ha denunciat una manca de mesures de seguretat en relació a aquest contingut. Eroski ja ha anunciat que presentarà un recurs contra la sanció i insisteix que va complir el protocol.

