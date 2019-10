​David Fernàndez i Anna Gabriel no encapçalaran la llista de la CUP al 10-N

El diputat de la CUP Carles Riera ha descartat que David Fernàndez i Anna Gabriel encapçalin la llista de la formació a les eleccions espanyoles del 10 de novembre. En una entrevista a Ràdio 4 , Riera ha explicat que Fernàndez prefereix prioritzar ara el seu compromís amb els moviments socials i independentistes. Mentre que respecte a Gabriel, ha dit que es vol focalitzar en l'acció internacional des de "l'exili". El diputat cupaire també ha explicat que durant el proper cap de setmana la formació decidirà qui formarà part de la candidatura i que ara s'està copsant les persones que hi estan disposades.Riera ha explicat que Anna Gabriel no vol entrar a jugar un rol electoral o institucional i que es vol centrar en el rol polític que té des de Ginebra. Un paper que, segons ha afegit, "està jugant amb molta força". En aquest sentit, ha avançat que no formarà part de la candidatura "si més no en llocs de capçalera".Dos anys després de l'aturada de país del 3 d'octubre del 2017, Riera ha considerat que des d'un punt de vista d'unitat política i de l'estratègia de l'independentisme, ara s'està pitjor que aleshores. I ha apostat perquè es facin "tots els esforços possibles" per donar algunes respostes unitàries a les sentències: des de mobilitzacions a una resposta institucional bàsica.El diputat cupaire ha criticat que Unides Podem s'aplani a un 155 per "interessos electorals" i assenyala que tenen dubtes sobre aquesta qüestió i que no tenen una "posició inamovible". A més, també ha lamentat que Iñigo Errejón hagi dit que l'aplicació del 155 no serà un problema insalvable des d'un punt e vista d'aliances postelectorals.

