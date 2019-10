El llegat artesanal de Gaudí protagonitza la Setmana d'Artesania

Exposicions sobre joieria. Foto: Generalitat de Catalunya

Sota el lema “artesania divina”, la Generalitat a través d’Artesania Catalunya del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), impulsa per vuitè any consecutiu la celebració de la Setmana d’Artesania de Catalunya , que tindrà lloc la setmana vinent, entre el 7 el 13 d’octubre, amb un extens programa d’activitats a Barcelona i arreu del territori català.La Setmana d’Artesania de Catalunya és una iniciativa en la qual, a través de la divulgació, el coneixement i la participació es vol fomentar els valors culturals i socials de l’artesania, la seva presència i coneixement tant a Catalunya com a l’exterior, promoure el talent i la creativitat, alhora que potenciar la professionalització i comercialització del sector.La mostra inclou en aquesta edició algunes importants novetats, com és la celebració de la I Mostra Internacional d’Audiovisuals d’Artesania que projectarà al MACBA una selecció de 12 peces nacionals i internacionals, conformada per curtmetratges de ficció, animació, videoclips, videocreacions, spots i documentals, per tal de posar en valor a l’artesà i la seva obra. Dues de les peces són inèdites, els documentals Smithsonian Folklife Festival: the catalan craftventure i Hand on glass.Comissariada per Artesania Catalunya i el gestor cultural especialitzat en l’àmbit artesanal i audiovisual, David Hierro, s’ha comptat amb la col·laboració del prestigiós festival d’audiovisuals sobre artesania de Londres, Real to Reel: The Craft Film Festival; de l’entitat de referència en la promoció de les empreses espanyoles artesanes, FUNDESARTE; de l’associació de professionals de tallers artesans d’àmbit estatal, Oficio&Arte; de l’IED Barcelona Escola Superior de Disseny, del Doctor en història de l’art, cineasta i i membre de l’A-FAD, Jesús-Ángel Prieto, i del Barcelona Fashion Film Festival.Artesania Catalunya també programa quatre visites excepcionals -amb Antoni Gaudí com a fil conductor-, de la mà de mestres artesans catalans que han intervingut en la construcció o recuperació de la Sagrada Família, la Casa Vicens, el Palau Güell i la fàbrica de ceràmica modernista i noucentista Pujol i Bausis, coneguda com La Rajoleta, de la qual es va nodrir no només Gaudí sinó també arquitectes com Puig i Cadafalch i Domènech i Montaner.El motiu és donar a conèixer una de les vessants menys coneguda de Gaudí, com és la dels seus treballs vinculats al món dels oficis artesanals. Fill de pare artesà calderer, Gaudí estudiava fins el mínim detall totes les seves creacions, integrant en l’arquitectura tota una sèrie de treballs artesanals, que ell mateix dominava a la perfecció: ceràmica, vidrieria, forja, o fusteria d’interiorisme.Les tendències i novetats del sector també inclouran el món de la joia contemporània, d’àmbit nacional i internacional, a través de tres exposicions: Nuda Vita; Fusión, Certamen de Joieria amb Vidre; i Insígnies de Mestre Artesà 2018.Totes tres exposicions formen part alhora del programa d’activitats paral·leles del certamen internacional JOYA Barcelona Art Jewellery & Objects, on Artesania Catalunya estarà present del 10 al 12 d’octubre al Disseny Hub Barcelona, amb un estand i la proposta de quatre artesans contemporanis.El programa també inclou demostracions d’oficis i una jornada dedicada al públic més familiar, i arreu de territori català estan previstes més d’un centenar d’activitats, entre exposicions, tallers formatius i divulgatius i rutes.El dissabte dia 12 a la plaça del Pi del barri Gòtic de Barcelona, Pau Jurado i Llorenç Guàrdia, guanyadors del Premi de Talent Emergent 2018 de la Generalitat, realitzaran la performance de la #tecnoaranya, una escultura cinètica motoritzada que recrea els personatges de mercaders ambulants.També es podrà gaudir dels Conta Contes dels Oficis artesanals, a través dels quals es vol explicar el repertori de famílies d'oficis artesans i de matèries primeres, amb diversos contes i imatges que ajudaran a imaginar, entendre i apropar l'artesania al món dels infants. Durant el matí també tindrà lloc un taller de Pirogravat de la mà de l’artesà Jordi Costa, i de titelles de la mà de Núria Mestres.

