​El Botticelli de la família Cambó, que no pot sortir de l'Estat, es posa a la venda a Londres

El "Retrat de Michele Marullo Tarcaniota" pintat per Sandro Botticelli el 1491 i propietat de la família Cambó surt a la venda a la fira Frieze Masters de Londres aquest dijous per 30 milions d'euros, segons ha confirmat a l'ACN Carlo Orsi, propietari de la galeria Trinity Fine Art de la capital britànica i encarregat de la venda. L'obra, l'última de l'artista que queda en mans privades, està declarada Bé d'Interès Cultural (BIC) des del 1988, una circumstància que la fa "inexportable" de manera permanent per la Llei de Patrimoni Històric i que condiciona les sortides d'Espanya a permisos d'explotació temporal. El Ministeri de Cultura ha autoritzat la venda amb la condició que els propietaris ofereixin a l'Estat el dret de tempteig.Si finalment la venda tira endavant, els nous propietaris hauran de ser conscients que la peça "no pot perdre la vinculació amb Espanya", segons explicaven a l'ACN fonts del Ministeri de Cultura a mitjan setembre.Orsi ha desmentit categòricament que es tracti d'una subhasta, tal com ha transcendit en algunes publicacions. "No he dit mai a ningú que ho seria", ha assegurat, tot confirmant que el preu de venda és de 30 milions d'euros. "Veurem si hi ha algú interessat", ha dit.També s'ha mostrat convençut que és l'últim retrat del geni italià en mans privades, un retrat que ha considerat "únic". Segons els càlculs d'Orsi, Botticelli només va pintar deu retrats, i la majoria són en mans de museus d'arreu del món.Pel que fa a l'encàrrec, Orsi explica que li va arribar perquè coneix una de les propietàries –el quadre pertany a catorze persones, totes de la família Cambó- que fa un any li va proposar la venda.I en relació al possible comprador, Orsi ha indicat que busca un client espanyol que es pugui "enamorar" d'un retrat "tan important", i que potser el pugui cedir a un museu estatal. Tampoc tancaria la porta a un acord amb el govern espanyol, que té dret de tempteig sobre la venda. En tot cas, explica que la família va contactar amb responsables estatals que els van comunicar que de moment no hi estaven interessats. "Potser ara que el retrat s'ha fet tan famós canvien de pensament", ha expressat Orsi.En tot cas, i atès que com a Bé d'Interès Cultural el quadre és fora de l'Estat temporalment, Corsi ha explicat que hi hagi venda o no el més probable és que el retrat hagi de tornar a Espanya el 15 d'octubre, per bé que després en podria tornar a sortir amb un altre permís temporal.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor