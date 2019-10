Rebutgen expulsar l'home que va matar el propietari d'un restaurant xinès de Balaguer

L'Audiència de Lleida ha rebutjat expulsar Miao You Long, el treballador d'un restaurant xinès de Balaguer (la Noguera) que el juny de 2008 va apunyalar mortalment el propietari de l'establiment. L'home fa més d'onze anys que és a la presó ja que hi va ingressar preventivament l'1 de juliol de 2008.Després del judici, el jurat popular el va declarar culpable del crim el juny de 2009 i l'Audiència de Lleida el va condemnar a 23 anys de presó. L'advocat de l'home ha demanat l'expulsió del territori espanyol per evitar que el seu client hagi de complir la resta de la pena a la presó.Tot i que la llei contempla substituir la pena de presó per l'expulsió en delictes comesos per estrangers, la sala ho descarta en aquest cas per la gravetat dels fets i perquè encara no ha complert dues terceres parts de la condemna. Això no impedeix que el pres pugui demanar el tercer grau més endavant, una mesura de semillibertat que el jutge també haurà de valorar.Durant el judici l'acusat va reconèixer els fets tot i que no va saber explicar els motius que l'havien dut a actuar d'aquella manera. Testimonis i experts, però, van qualificar la seva reacció de "sobtada, cruenta i excessiva".Miao va explicar que l'únic que recordava és que, mentre estava a la cuina tallant pastanagues, va tenir una al·lucinació que va fer que apunyalés al coll la víctima. A partir d'aquí, va declarar que no recordava res fins al final, quan, en veure la víctima estirada a terra plena de sang i de talls, "només volia que deixés de patir" i, per això, el va "rematar", tot i les súpliques de la dona i els fills que li demanaven que parés.La defensa pretenia demostrar que l'acusat patia un trastorn adaptatiu que podria haver causat el comportament agressiu. Les psiquiatres però, van assegurar que Miao no patia cap malaltia mental greu que afectés les seves capacitats cognitives i volitives a l'hora d'apunyalar la víctima i el jurat popular així ho va concloure.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor