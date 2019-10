Suárez, el salvador d'un Barça gris contra l'Inter (2-1)

Griezmann ha estat substituït al minut 66. Foto: FC Barcelona

Segueix sense anar fi el Barça. Ni a la Lliga, ni a la Champions, ni fora ni a casa. Mitja setmana després de guanyar patint el Vila-real , i després de tornar del debut europeu a Dortmund amb un sol punt guanyat pels pèls -amb l'enganyosa victòria a Getafe entremig, maquillant tot plegat-, els blaugrana han superat a casa el teòric gran rival del seu grup a la Champions, un Inter de Milà que ha estat clarament superior en molts moments del partit. I ho han fet bàsicament amb un sol argument: un Luis Suárez providencial.El primer temps no podria haver anat pitjor per als homes de Valverde. Al minut 2, una errada defensiva en camp propi l'ha aprofitat Lautaro per plantar-se a l'àrea i batre Ter Stegen tot i l'oposició de Lenglet. Dos minuts de Champions a casa, i ja un gol en contra.Fos per la pressió del marcador, fos per raons més estructurals, l'equip blaugrana s'ha mostrat preocupantment mancat d'idees, una constant en el que portem de temporada, amb un Messi que necessita partits, i en absència de joves atrevits com Ansu Fati o Dembélé. Al davant, en canvi, l'Inter d'Antonio Conte ha exhibit molt més que el topic catenaccio: solidesa en defensa, sí, però també paciència per moure la pilota i criteri per fer-ho.Encara podria haver marxat als vestidors l'Inter amb més avantatge, després que Sensi i l'exblaugrana Alexis Sánchez freguessin el gol a les acaballes del primer període. El segon temps no ha començat millor. Però Suárez -molt criticat en el que portem de temporada, fins al punt que ha arribat a ser substituït amb el marcador disputat- ha obert la porta a l'esperança en el 58, amb un gol marca de la casa: de voleia imparable.Abans, Valverde havia retirat Busquets -imprescindible en qualsevol partit important fins fa no gaire- per Arturo Vidal. I poc després, ha fet entrar Griezmann per Dembélé. Fos pels canvis, fos perquè l'ADN dels equips italians els obliga a replegar-se amb un marcador favorable -i un empat al Camp Nou, fins i tot amb un Barça en hores baixes, ho és-, el Barça ha premut més l'accelerador en el segon temps. Però sense crear ocasions, ni autèntica sensació de perill. Fins que ha tornat a aparèixer Suárez.En el 84', l'uruguaià ha tornat a mostrar que té el gol a la sang, i ha culminat amb solvència una gran jugada de Messi superant Godin abans de batre Handanović amb l'esquerra. Dues grans aparicions de Suárez, dos gols, tres punts. Però el Barça segueix sense anar fi, i avui ho ha tornat a demostrar, malgrat la victòria.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor