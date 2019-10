GUIA PRÀCTICA Tot el que has de saber del Festival de Sitges 2019

Aquest dijous comença la 52a edició del Sitges-Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Entre el 3 i el 13 d'octubre, el certamen desplega el millor cinema de gènere del moment , en una edició on destaca la potència de les òperes primes, amb títols com Ventajas de viajar en tren o El hoyo.A més, el festival també ha programat activitats paral·leles per a tots els gustos, des d'exposicions fins a presentacions de llibres relacionats amb el món audiovisual, les quals es podran gaudir en els diversos espais que el certamen té distribuïts per la ciutat -els podeu veure en el següent mapa-.amb informació pràctica sobre el festival.

