Plácido Domingo dimiteix com a director de l'Òpera de Los Angeles

El tenor madrileny Plácido Domingo ha anunciat que dimiteix del seu càrrec de director de l'Òpera de Los Angeles, segons han anunciat tant ell com la institució musical aquest dimecres al vespre (hora catalana). La dimissió arriba després que a l'agost es publiqués una informació que acusava Plácido Domingo d'haver assetjat sexualment vuit cantants i una ballarina en el passat, i després que, a començaments de setembre, onze dones més s'unissin a les acusacions."Mentre continuo la feina per netejar el meu nom, he decidit que és en el millor interès de LA Opera que dimiteixi com al seu director general i que deixi les meves actuacions futures ", ha afirmat el cantant en un comunicat.

