Ciutadans s'esquerda al seu feu barceloní

L'agrupació de Ciutadans al districte de Sarrià-Sant Gervasi, feu del partit a Barcelona, viu una forta crisi interna. Un sector de la militància es mostra molt crítica amb l'actuació de la direcció a Barcelona i aquest malestar va esclatar en la darrera reunió de l'agrupació, segons ha pogut saberVa ser el 18 de setembre passat, quan es va celebrar la primera reunió dels militants del districte des de l'inici de l'estiu. Sarrià-Sant Gervasi és la joia de la corona del partit d'Albert Rivera a Barcelona. És l'únic districte on la candidatura liderada per Manuel Valls -aleshores coaligat amb Cs- va guanyar en les darreres municipals.En la trobada hi eren presents la diputada Mercè Escofet, militant de Sarrià, i Lluís Tejedor, responsable d'organització a Barcelona, per explicar la designació dels quatre consellers de districte que corresponen a Ciutadans. Els quatre consellers són addictes a la direcció taronja, amb dirigents com Pedro Miret, Eva Eladi i Jordi Obon. Alguns militants consideren que el nomenament d'Obon respon a la seva amistat amb Fran Hervías, responsable d'organització de Ciutadans. L'agrupació de Sarrià viu moments de tensió des de la destitució, el juliol passat, del crític Ivan Bello -avui fora del partit- com a portaveu de la formació al consell de districte.El salt d'Inés Arrimadas i José María Espejo-Saavedra al Congrés després de les eleccions del 28-A va fer córrer la llista de Ciutadans i Mercè Escofet, militant de Sarrià i ben connectada amb la direcció, va accedir com a diputada al Parlament. Al ser consellera de districte, va haver de renunciar per evitar l'acumulació de càrrecs. El seu lloc com a consellera l'ocuparà Eva Eladi. En sectors del partit es critica que hi ha un compromís entre Escofet i Eladi perquè aquesta li cedeixi el lloc a Sarrià en cas que en unes eleccions catalanes, Mercè Escofet es quedés sense escó.Militants del partit acusen l'aparell a Barcelona de cometre "cacicades". Asseguren que les designacions de nous consellers s'han fet seguint criteris de simpaties personals, en la tradició de l'endollisme de sempre. En el transcurs de la reunió del 18 de setembre, alguns dels assistents també van criticar durament el coordinador de l'agrupació, Nito Foncuberta, per viure a cavall de Barcelona i la República Dominicana i tenir abandonada l'agrupació. Els crítics van demanar la constitució d'una gestora.

