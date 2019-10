L'EMT de València crearà una comissió interna per investigar el frau

Una de les últimes transferències està "bloquejada a Hong Kong", segons l'ajuntament. Foto: Diari la Veu

El Consell d'Administració de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de València ha ajornat a la seva pròxima reunió de dilluns que ve el nomenament de diversos càrrecs directius i ha aprovat crear una comissió de treball en el si de l'entitat per aclarir els detalls al voltant del frau de quatre milions d'euros detectat la passada setmana Així ho han decidit els consellers de l'entitat en el seu ple d'aquest dimecres, del qual s'han retirat els sis primers punts de l'ordre del dia, que contenien, entre d'altres els nomenaments del director-gerent i d'un secretari-assessor no conseller.D'altra banda, també s'ha aprovat que l'entitat es presenti com a acusació en el cas que es derivi de la investigació policial que s'està duent a terme al voltant del frau, així com contractar un despatx d'advocats a Hong Kong per poder recuperar part del que s'ha defraudat.Segons ha explicat el regidor de Mobilitat Sostenible i president del Consell d'Administració de l'EMT, Giuseppe Grezzi, una de les últimes transferències que es va realitzar es trobaria "bloquejada a Hong Kong", de manera que aquests diners "seria susceptible de ser recuperat" mitjançant un procediment judicial a l'antiga colònia britànica.A més, preguntat pels mitjans de comunicació sobre si hi hagués més persones involucrades en el frau dins de l'EMT, Grezzi ha incidit que "hi ha una persona que ha estat acomiadada".Així mateix, l'edil ha defensat la celebració d'aquesta comissió en el si de l'EMT i no al ple de l'Ajuntament, com demanava el Partit Popular, perquè "en el consell estan representats tots els grups". Segons la seva opinió, la comissió és "el lloc més adequat" per "fer llum" i tractar "de manera transparent" les accions que s'hagin de dur a terme per recuperar aquests diners.De fet, interpel·lat sobre si té pensat presentar la seva dimissió, com li ha requerit el PP aquest dimecres, Grezzi ha assenyalat que aquesta qüestió "es dirimirà en la comissió", en què espera poder "explicar els seus quatre anys de gestió".En la mateixa línia s'ha pronunciat la regidora socialista Elisa Valia, que presidirà la comissió, i ha assenyalat que aquesta té com a objectiu "dilucidar totes les qüestions sobre el frau". Així mateix, ha considerat "suficients" les explicacions aportades des de la gerència de l'EMT.

