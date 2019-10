Josep Bou té llogat un local a un club cannàbic a Barcelona

L'empresa immobiliària Bahía Franc SL, propietat del regidor del PP a Barcelona Josep Bou, lloga un dels locals comercials que té en propietat a Barcelona a un club cannàbic, segons ha pogut saberBou és administrador únic de la societat, segons consta en la declaració d'activitats feta arran de la seva entrada a l'Ajuntament de Barcelona. Al document, Bou hi apareix com a administrador únic, una tasca per la qual ingressa 34.000 euros bruts a l'any.Entre les seves propietats, Bahía Franc té un local comercial a l'avinguda de la Mare de Déu de Montserrat a la cantonada amb el passeig de Maragall. L'empresa el té llogat al club cannàbic Slam Dank, que segons confirmen fonts municipals disposa de les llicències requerides per la normativa. Slam Dank es defineix com a "associació cannàbica" a la seva pàgina de Facebook, que explica que també s'hi serveixen begudes.El Tribunal Constitucional va tombar la llei que regulava l'activitat dels clubs cannàbics a instàncies d'un recurs presentat l'octubre del 2017 pel govern espanyol del PP. Precisament, els populars van ser l'únic grup parlamentari que va votar en contra de l'aprovació de la llei a l'hemicicle.El PP -conjuntament amb CiU- també va votar en contra de l'aprovació del pla especial urbanístic per regular les associacions cannàbiques. Entre altres aspectes, el pla determina que aquestes instal·lacions s'hauran de situar a una distància mínima de 150 metres respecte de sòls qualificats com equipaments per a qualsevol ús, així com de centres docents, biblioteques i centres esportius públics amb presència de menors.s'ha posat en contacte amb Bou, que defensa que el club compleix amb tots els requisits legals. El regidor explica que té llogat el local des del 2017 i que el contracte estableix una quota mensual d'arrendament de 875 euros. "Fan activitat de club privat de fumadors de cànnabis i activitats culturals afins", afirma. L'únic aspecte que qüestiona és el nom del local. "No em consta que es digui així", diu en conversa amb aquest diari.Bou explica que ha visitat el club en una ocasió i ha pogut comprovar de primera mà el compliment de la normativa. "No comporta cap problema per als veïns", defensa. "Qualsevol bar causa més problemes", afegeix. El regidor argumenta que com a empresari "sempre defensa la llei" i assegura que si això no fos així, "això seria la jungla".Sobre la negativa que el PP sempre ha expressat en contra de la regulació d'aquests clubs, Bou assegura que no sap "exactament" quin va ser el posicionament dels populars en el debat sobre la llei catalana ni la normativa barcelonina. En tots dos casos el partit hi va votar en contra.Bou assegura tenir llogat el local "amb tota la tranquil·litat" i expressa l'únic aspecte que li va cridar l'atenció en la seva visita al club. "Em va semblar no veure-hi cap dona", conclou.

