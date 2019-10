El TC declara inconstitucional la comissió d'investigació sobre la monarquia al Parlament

El ple del Tribunal Constitucional ha declarat per unanimitat la inconstitucionalitat i la nul·litat de la resolució del 7 de març del Parlament de Catalunya, en què es va aprovar la creació de la comissió d'investigació sobre la monarquia. La cambra catalana hi va donar llum verda amb els vots a favor de JxCat, ERC, comuns i la CUP i els vots en contra de Cs, PSC i PP. De fet, la proposta havia estat impulsada conjuntament pels quatre grups sobiranistes de la cambra.La comissió, que finalment no es podrà realitzar, tenia per objecte investigar les activitats "delictives o irregulars" de persones vinculades a la família reial espanyola, incloses les destinades a "forçar el trasllat del domicili social de bancs, grans empreses i multinacionals fora de Catalunya després de l'1-O. Cs i PSC ja van advertir que el Parlament no pot investigar la monarquia perquè no és competència de la Generalitat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor