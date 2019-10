Diputats francesos portaran la sentència de l'1-O a l'Assemblea Nacional

Alguns diputats francesos estan preparant iniciatives per portar la sentència de l'1-O a l'Assemblea Nacional. Això és el que ha assegurat aquest dimecres el diputat de la coalició nacionalista Pè a Corsica (Per Còrsega) Jean-Félix Acquaviva, que ha apuntat que, per exemple, es podrien fer accions a les comissions de la cambra baixa.La resposta a la sentència ha estat una de les qüestions que ha tractat el conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, durant una reunió amb alguns dels 52 diputats francesos que van denunciar la "repressió" a Catalunya. Després de la trobada, Bosch ha insistit en la necessitat d'iniciar una "negociació política" amb el govern espanyol per resoldre la situació política.Al seu torn, el diputat Paul Molac, del partit del govern, La République En Marche, ha assenyalat que la qüestió catalana "no es pot resoldre posant les persones de les organitzacions i del govern a la presó". Molac ha denunciat la "instrumentalització de la política", cosa que ha considerat un "risc"."No cal anar més enllà, calen propostes i que el govern espanyol proposi una solució política", ha subratllat Molac, mentre que el diputat del Partit Comunista Pierre Dharreville ha apuntat que la situació actual a Catalunya és "preocupant" i ha defensat "les llibertat i els drets d'expressió política i d'expressió dels pobles".

