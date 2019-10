Errejón recull signatures a Barcelona per si decideix presentar-s'hi el 10-N

La candidatura d'Íñigo Errejón ha començat a recollir signatures per una eventual llista de Més País a la circumscripció de Barcelona per si finalment decideix presentar-la a les eleccions del 10-N. Segons ha avançat El Periódico i han confirmat a l'ACN fonts de Més País, el comitè electoral encara no ha decidit si s'hi presenta o no, però s'estan recollint signatures per si, arribat el moment, Errejón opta per fer aquest pas. Malgrat l'intent de seduir el corrent federalista dels comuns, Més País no ha aconseguit, per ara, trobar candidat per Barcelona La recollida de signatures és necessària per a presentar-se a les eleccions al Congrés i al Senat i cal que la candidatura compti amb, almenys, la signatura de l'1% dels inscrits al cens electoral de la circumscripció.Fins ara, la nova aposta d'Íñigo Errejón no ha comptat amb el suport dels comuns. La líder d'En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, ha explicat aquest dimecres que no troba la necessitat que es presenti aquesta candidatura perquè ja hi ha un espai polític per a aquests electors.També ha lamentat aquesta possibilitat el portaveu dels comuns al Congrés, Jaume Asens, que creu que la decisió pot fragmentar encara més l'esquerra. D'altra banda, ha afirmat que els sembla "innecessàries" i que a Catalunya "no agrada" que s'exportin "operacions d'altres parts de l'Estat".

