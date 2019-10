Un espectacle sobre l'exili republicà inaugurarà el dinovè Festival Nacional de Poesia de Sant Cugat

L'espectacle ideat per Jordi Bosch Exili 1939 serà l'acte inaugural de la dinovena edició del Festival Nacional de Poesia de Sant Cugat del Vallès . La proposta inclou textos d'autors com Pere Quart, Mercè Rodoreda o Josep Carner, que revelaran els diferents matisos del dolor. Marta Angelat, Jordi Boixaderas, Eduard Farello o Emma Vilarasau, entre d'altres actors, seran els encarregats de posar veu a aquest recital que se celebrarà el 15 d'octubre.El programa també inclourà la Nit de la poesia, que dirigirà Jordi Lara i explorarà la vessant "salvadora" del gènere. A través del muntatge Amants i Estalvis, poetes reconeguts compartiran espai amb d'altres persones que també han experimentat aquesta connexió amb la poesia, com per exemple el cantant Lildami. El festival oferirà una seixantena d'actes i dos homenatges a Marta Pessarrodona i Narcís Comadira.Durant un mes, la ciutat de Sant Cugat del Vallès tornarà a ser l'epicentre de la poesia catalana amb la celebració de la dinovena edició del Festival Nacional de Poesia. Amb un programa que inclou prop de seixanta de recitals, exposicions i activitats adreçades a tota mena de públic, la cita pretén apropar aquest gènere a tota la ciutadania.L'espectacle inaugural, Exili 1939, és un muntatge que vol commemorar el 80è aniversari de l'exili republicà. Per fer-ho actors reconeguts com Marta Angelat, Jordi Boixaderas, Eduard Farello o Emma Vilarassau, llegiran una selecció de textos de Maria Campillo, d'alguns dels grans poetes que van viure aquell moment històric. "Són actors que tenen ganes de dir la poesia i la diuen d'una forma en què arriba a l'espectador", afirma Pep Tugues, coordinador del certamen.Una altra de les grans propostes d'aquest 2019 és la Nit de poesia que arribarà el 17 d'octubre de la mà de Jordi Lara. "Pretén explicar que més enllà d'una aproximació estètica, la poesia té un altre valor que tots hem compartit alguna vegada que és un testimoni de vida al qual tots hem recorregut en un moment o altre", comenta Jordi Lara. En aquests sentit apunta que aquest muntatge posarà en valor "la poesia que no han fet poetes" i aplegarà "persones que sense ser poetes tenen una relació tan intensa amb la poesia que poden afirmar que els ha salvat al vida".Entre els convidats s'hi troben noms menys coneguts com Juan Pérez o Nina da Lua, que segons Lara van descobrir aquest gènere quan travessaven un moment difícil de la seva vida, i d'altres que tot i no dedicar-s'hi, sí que tenen una connexió amb la poesia i amb l'escriptura com el cantant de trap Lildami.El festival també inclou dos homenatges. El primer, a la poetessa, traductora i assagista, Marta Pessarrodona, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes 2019, que es farà el 19 d'octubre; i el segon al poeta i artista Narcís Comadira. El 15 d'octubre es podrà visitar una mostra inèdita d'aquest autor al Centre de Restauració de Béns Mobles de la població.Com a novetat, aquest 2019 la cita posarà en diàleg poetes de llengua catalana amb d'altres d'arreu de l'Estat. A banda, es farà una sessió dedicada a autors novells que s'anomenarà Poetes Joves i per primer cop tindrà lloc una trobada de programadors internacionals. Aquesta jornada s'ha organitzat amb l'Institut Ramon Llull i té per objectiu fomentar la difusió internacional de la poesia catalana.Durant el festival s'inauguraran diverses exposicions com una de fotografies a càrrec de la santcugatenca Amanda Bernal, que presentarà el seu treball d'exploració de paisatges interns. A més, es dedicaran tres mostres i cinc actes a la figura de Joan Brossa, ja que aquest 2019 es compleixen 100 anys del seu naixement.L'acte de presentació del 19è Festival de Poesia de Sant Cugat s'ha dut a terme aquest dimecres a la Biblioteca Gabriel Ferrater de la ciutat. També hi han assistit la tinent d'alcaldia de Cultura, Esther Madrona, i el director de la Institució de les Lletres Catalanes Oriol Ponsatí-Murlà.

