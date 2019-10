Nou diccionari online en català de termes de treball de la Unió Europea

El Termcat i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) han publicat un nou diccionari en línia, Terminologia de IATE en català , que ofereixen alternatives en català per al banc de Terminologia Interactiva de la Unió Europea (IATE, en les seves sigles en anglès) -que actualment està disponible a les 24 llengües oficials-, i que s'inicia amb més de 16.000 fitxes en català.La UOC, el Termcat i la Conselleria de Cultura de la Generalitat -que impulsa el Termcat- han explicat aquest dimecres que es tracta d'un projecte en curs que té "la intenció de continuar creixent a mesura que es avanç en el treball de compilació de nova terminologia ", fins arribar a la totalitat del IATE.La base de dades IATE és el recurs compartit per les institucions relacionades amb el Parlament Europeu per a assegurar la coherència terminològica en la documentació que es prepara en les diverses llengües de treball i està actualment disponible en les 24 llengües oficials de la Unió Europea.Les fitxes actuals engloben especialment àmbits com el dret -amb termes com admissibilitat i escut humà -, l'economia -fons d'inversió lliure o mercat de matèries primeres-, la salut -aïllament reproductiu o síndrome d'alienació parental - i les institucions europees -camp de refugiats oi transició demogràfica-.Cada fitxa inclou, d'una banda, denominacions en castellà, anglès i francès procedents de IATE, i el codi IATE de l'entrada. I d'una altra banda, les denominacions catalanes que s'han documentat en fonts d'accés obert i, eventualment, la definició i la categoria gramatical. Cada informació inclou generalment la font de procedència.

