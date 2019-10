WhatsApp prova una nova funció: missatges que s'autodestrueixen

Ja fa temps que els usuaris de WhatsApp, l'app de missatgeria més utilitzada del món, poden esborrar missatges després d'haver-los enviat. Ara, segons informa el portal especialitzat WaBetaInfo , la companyia va un pas més enllà: està treballant en una nova funció que permetria enviar textos que s'autodestrueixin una estona després.La nova funció es troba encara en fase de desenvolupament i és molt probable que no estigui disponible en el teu telèfon mòbil. Són pocs els usuaris d'arreu del món que ja poden marcar missatges perquè s'eliminin automàticament. Aquesta és una pràctica habitual de WhatsApp, que tasta les millores que vol aplicar i hi aplica correccions fins que, quan ho considera, ho fa extensiu a tot el seu públic.Tal com detallen diversos mitjans, les possibilitats que inclou per ara WhatsApps són dues: autodestruir missatges enviats en cinc segons o fer-ho en una hora. El text desapareix sense deixar rastre, a diferència de la funció actual, que deixa fixat un avís de què aquell missatge ha estat esborrat.

