Sopa de Cabra presentarà nou disc al Festival Cruïlla de Primavera

Sopa de Cabra torna després de dos anys de silenci per anunciar el concert de presentació del seu desè disc d’estudi. El grup encara està immers en el procés de gravació d'un àlbum que apareixerà durant el primer trimestre de 2020 i es presentarà per primera vegada en directe el 14 de març al Poble Espanyol dins del Festival Cruïlla de Primavera. Enrere queda Cercles, el seu disc de retorn publicat el 2015, que els va fer reviure de nou dins l'imaginari col·lectiu de diverses generacions de catalans. El grup gironí sempre ha afirmat que només tornen si tenen repertori nou per oferir.Aquesta vegada, com ja va passar amb l'últim disc, els Sopa pujaran als escenaris amb una col·lecció de noves cançons que s'integraran amb clàssics com Camins, L’Empordà, El far del sud i una llarga llista d’èxits que ja formen part del rock català.

