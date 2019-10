Sorpresa per la presència d'un submarí a la platja de Barcelona

Ara mateix molt curiós, un submarí davant del Hopital del Mar. pic.twitter.com/IHetpHhNk6 — Bancdeparc (@bancdeparc) October 2, 2019

Els banyistes de la platja de Barcelona han vist amb sorpresa aquest dimecres un submarí. Diversos usuaris se n'han fet ressò a través de Twitter. Durant una estona la nau ha navegat per davant de la platja del Somorrostro i del Port Olímpic, i després s'ha tornat a submergir.Segons explica el Tot Barcelona , el submarí és de l'Armada holandesa i estarà atracat al port de Barcelona fins al 7 d'octubre. S'utilitza per operacions d'intel·ligència i també participa en missions marítimes internacionals, però no ha transcendit el motiu de la seva estada a la capital catalana.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor