​L'Audiència condemna a 23 anys de presó l'home que va abusar de menors al seu cinema del Masnou

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 23 anys i vuit mesos de presó al gerent d'un cinema del Masnou (Maresme) que durant anys va abusar sexualment de diversos menors d'edat que treballaven repartint publicitat de l'establiment. L'home, que ara té 74 anys, hauria comès els abusos entre el 2007 i el 2011, segons els magistrats. Tot i que ell va negar els fets, les declaracions de les víctimes i les nombroses proves trobades al seu domicili i en una sala del cinema, com restes d'ADN i altres, han portat a la seva consideració de culpable.Segons el tribunal, el 2005 va contractar un noi de 14 anys i durant el 2008 va portar el jove i un amic d'aquest a sopar a Barcelona i després a un pis seu de Sant Just Desvern (Baix Llobregat). Va contractar una prostituta que inicialment va tenir relacions sexuals amb l'amic del menor. Després ho va fer amb aquest jove i finalment va ser l'empresari el qui va fer una fel·lació al menor sense que aquest inicialment ho veiés ni ho consentís.A principis del 2007 va contractar un noi de 13 anys amb una discapacitat intel·lectual del 34%, a qui li va oferir pagar més diners si hi mantenia relacions sexuals, cosa que el noi va consentir en nombroses ocasions.L'agost del 2010 va contractar un altre noi de 13 anys amb TDAH i dislèxia, i el primer dia de feina li va preguntar si era homosexual, li va ensenyar fotografies eròtiques i li va fer tocaments fins que li va fer una fel·lació a canvi de quatre invitacions pel cinema.El tribunal l'absol d'alguns dels delictes de prostitució, corrupció de menors i exhibicionisme. Tenint en compte les dilacions indegudes, els magistrats el condemnen a quatre anys per abús sexual amb penetració, 17 anys pel mateix delicte continuat i amb prevalença amb dues víctimes més, i dos anys i vuit mesos per prostitució i corrupció de menors, amb una multa total de 8.400 euros. Tampoc es podrà apropar o comunicar amb les víctimes durant diversos anys. A més, haurà d'indemnitzar a quatre víctimes amb 46.500 euros en total, 30.000 dels quals per a la primera víctima.

