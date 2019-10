La meitat de nous contractes de lloguer prohibeixen penjar banderes al balcó

La meitat de nous contractes de lloguer signats a Catalunya inclouen una clàusula controvertida: queda rotundament prohibit penjar qualsevol tipus de bandera al balcó o a les finestres de la façana. Així ho avança aquesta setmana RAC1 , que aquest dimecres afegeix, a partir de consultar experts, que la clàusula podria ser inconstitucional La llei avala que la façana és propietat de la comunitat de veïns i que, per tant, el llogater no pot incloure-hi elements visibles -en aquest cas concret, banderes- a simple vista des del carrer sense comptar amb l'autorització de la majoria dels propietaris. Els experts consultats per l'emissora del Grup Godó expressen els seus dubtes sobre quina seria la resolució d'un jutge, ja que no existeix jurisprudència.Un altre element que els crítics d'aquesta clàusula, cada vegada més freqüent en els contractes, posen sobre la taula és que juga en contra de la llibertat d'expressió o de manifestació, considerats drets fonamentals.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor