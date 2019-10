Els treballadors de Norwegian a Barcelona, pendents d'un ERO temporal

L'aerolínia Norwegian es planteja iniciar un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) que podria afectar els treballadors de l'empresa a Barcelona, segons ha avançat l'Agència Catalana de Notícies.L'expedient es planteja "per gestionar els efectes de la temporalitat a l'hivern" i per la posada a terra dels avions MAXC que estan presentant problemes i dels que en té 18.Els sindicats apunten que l'ERTO podria afectar 259 tripulants de cabina i l'aerolínia ja ha presentat un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) per acomiadar 150 persones i tancar la base de Madrid.L'estudi que la companyia faci de les bases que té a Tenerife, Barcelona, Màlaga i Alacant marcarà la quantitat de treballadors afectats que podria haver-hi a cada una d'elles.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor