Senadors francesos reclamen la mediació de la UE entre Catalunya i l'Estat per afavorir el diàleg

🏛 El conseller @AlfredBosch s’ha reunit també amb 10 diputats de l’Assemblea francesa, arran de la tribuna publicada a @leJDD per una solució democràtica a Catalunya pic.twitter.com/jMMTvB9WCR — Exteriors Catalunya (@exteriorscat) October 2, 2019

Els senadors francesos que van signar un manifest pel "respecte dels drets i llibertats fonamentals a Catalunya" han reclamat aquest dimecres la mediació de la Unió Europea entre Catalunya i l'Estat per tal de "retrobar el camí del diàleg".Després d'una reunió en la qual bona part d'ells s'han trobat amb el conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, el senador del Partit Socialista Simon Sutour i el senador dels Republicans François Calvet han insistit en la necessitat que s'obri el diàleg entre el govern català i l'espanyol per trobar una solució a la qüestió catalana. "Posem tota la nostra força i voluntat perquè la Unió Europea exerceixi el seu rol i obri el diàleg", ha dit Calvet.Al seu torn, Bosch ha exigit al president del govern en funcions, Pedro Sánchez, "iniciar immediatament un procés de diàleg" i li ha retret no haver "fet res" durant el seu govern per trobar una "sortida democràtica al conflicte". Les declaracions del conseller han estat en el marc d'una altra trobada amb 10 diputats de l'Assemblea Francesa, que l'han rebut arran de la tribuna publicada a Le Journal de Dimanche que exigia una solució democràtica per al conflicte català.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor