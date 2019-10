La tèrmica de Cercs cremarà residus industrials per produir energia elèctrica

Calderer ha afirmat que els preocupa que "la planta no contamini" però s'ha mostrat confiat que complirà amb la normativa. "Actualment, hi ha controls i anàlisi constant dels fums, en el moment que s'emetin substàncies que no són adequades, es para tota la planta", ha assegurat.



Els tràmits burocràtics i posteriors inversions perquè el projecte sigui una realitat encara s'allargaran tres anys. "Si la Generalitat hi dona l'autorització, entenem que no hi ha d'haver cap problema mediambiental", ha afegit Calderer.



La qüestió va tractar-se aquest dimarts al ple de Cercs després que el govern local exposés l'estat de les negociacions a l'oposició i explicités el seu suport a la iniciativa. Aquest dijous hi havia prevista una roda de premsa on els promotors i el consistori havien d'explicar el projecte, però en les últimes hores s'ha suspès.



Crítiques de la plataforma Salvem Coll de Pal



La plataforma Salvem Coll de Pal s'ha oposat a la seva creació amb dos tuits molt crítics. "Com a plataforma ecologista no compartim, en cap cas, les incineradores com a estratègia per minimitzar l'impacte dels residus, ja que va directament en contra de la implementació de l'economia verda, circular i de les energies renovables", han piulat a les xarxes socials. La plataforma ha instat els berguedans a mobilitzar-se en contra de la iniciativa.



També l'exregidor de Medi Ambient d'Avià i conseller comarcal de l'oposició, Josep Subirana (ERC), s'ha mostrat contrari al projecte, advertint dels riscos mediambientals del mateix. L'alcalde de Cercs, Jesús Calderer, ha destacat la iniciativa en positiu, encara que ha deixat clar que serà a partir d'ara, quan es demani la llicència mediambiental i es comenci a veure el projecte amb més detall, que es podrà valorar en profunditat. "Passarem de tenir una indústria del segle XX construïda en el seu moment sense cap mena de mesura mediambiental, a una industria del segle XXI, com les que podem trobar a Dinamarca, Suècia o Holanda, amb totes les mesures i controls de qualsevol indústria de la Unió Europea", ha recordat.

L'antiga central tèrmica de Cercs podria tornar a recuperar la seva activitat l'any 2023. L'empresa manresana EmSpain Waste&Treatment ha comprat les històriques instal·lacions i ha anunciat una inversió de 130 milions d'euros per convertir-les en la primera planta de tot l'Estat que generarà electricitat a partir de la crema de residus industrials. La planta generarà energia per alimentar anualment 76.000 famílies i crearà 60 llocs de treball directes i un centenar d'indirectes. El projecte, però, encara està pendent de l'aprovació ambiental per part de la Generalitat, indispensable perquè pugui tirar endavant.La nova instal·lació es batejarà com a Ecocercs Energy i només consumirà un terç de l'aigua que consumia l'antiga central tèrmica. L'energia es generarà amb combustió de tres tipus de materials, rebuig de vehicles, de la indústria del paper i de la del reciclatge. Fonts dels impulsors han destacat que l'equipament allargarà la vida d'abocadors com el dels Hostalets de Pierola (gairebé 7 anys), Tivissa (7 anys i mig) i Pujalt (4 anys i mig), que deixaran de rebre 415.000 metres cúbics de residus cada any.

