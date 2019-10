El Constitucional obliga el Govern a fer les proves de final de primària també en castellà

El Tribunal Constitucional ha resolt favorablement a poder realitzar les proves educatives de final de primària també en castellà a Catalunya. D'aquesta manera finalitza el conflicte de competència obert amb el Govern respecte dels articles 4 i 7 del Real Decret del 20 de novembre, a través del qual es regulen les característiques generals de les proves d'avaluació final establertes per la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (Lomqe).Ara, la sentència del Constitucional avala el dret dels pares o tutors legals dels alumnes a triar entre català o castellà en aquestes proves a Catalunya, sense que això suposi una "vulneració de les competències autonòmiques". Com que es tracta d'una prova realitzada al conjunt de l'Estat, l'alt tribunal considera que els alumnes la poden realitzar en castellà o en les llengues cooficials del territori, en funció de les seves preferències. Es tracta, a més, d'una prova que s'ha de realitzar tots els centres -siguin públics, concertats o privats-.Fonts del Ministeri d'Educació han assegurat, no obstant, que la decisió judicial no afecta les proves que es fan actualment a Catalunya als alumnes de sisè de primària, ja que es regulen per una altra normativa que es va aprovar per decret llei un any després. No obstant això, l'alt tribunal espanyol s'ha hagut de posicionar.L'any 2016, el Constitucional va admetre el recurs interposat pel Govern contra el reial decret que regulava les proves d'avaluació finals de sisè, establertes per la Lomqe l'any 2013. D'aquesta manera, l'executiu català impugnava el decret que establia l'obligatorietat de les proves, entenent que vulneraven les competències autonòmiques en matèria educativa i de llengua pròpia. A més, el Govern denunciava que les proves suposaven una vulneració del règim lingüístic de l'ensenyament a Catalunya establert per l'Estatut.

