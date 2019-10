Cornellà del Terri i Sant Cebrià de Vallalta també es declaren territori «lliure i sobirà»

Cornellà del Terri (Pla de l'Estany) i Sant Cebrià de Vallalta (Maresme) s'han sumat a la iniciativa d'Amer (Selva) constituint-se en Consell per la República i declarant-se "territori lliure i sobirà". Amer va liderar la proclamació dilluns amb la lectura d'un manifest que havia de ser, com ja van avançar els seus promotors, "l'espurna" que aglutinés altres poblacions.Cornellà del Terri i Sant Cebrià ho van anunciar aquest dimarts, durant els actes de commemoració del segon aniversari del referèndum de l'1-O. En el cas de Cornellà, la celebració on es va fer públic va comptar amb la presència de la dona de Carles Puigdemont, Marcela Topor.Cornellà del Terri, el poble on l'expresident a l'exili va votar l'1-O, es va constituir en Consell per la República divendres passat però ho va anunciar ahir públicament durant l'acte de commemoració del segon aniversari del referèndum.Sant Cebrià de Vallalta, on també hi va haver un important operatiu policial per impedir la votació fa dos anys, també va aprofitar l'acte de commemoració per anunciar la seva adhesió a la iniciativa i llegir el manifest on es declara el municipi "territori lliure i sobirà".

