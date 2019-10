Sánchez fixa les condicions per aplicar el 155: fermesa democràtica, proporcionalitat i unitat dels partits

El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha fixat els tres "principis bàsics" de l'aplicació del 155: fermesa democràtica, proporcionalitat i unitat dels partits. En una entrevista a Aragón TV , el líder del PSOE ha defensat que si la unilateralitat de les forces independentistes torna a trencar l'Estatut i la Constitució, el govern espanyol haurà d'actuar amb "fermesa democràtica i recuperar l'autogovern".Però també ha subratllat que és molt important la proporcionalitat i ha afegit que l'executiu "no vol posar més gasolina al foc". D'altra banda, espera que en les pròximes setmanes es resolguin els deutes pendents amb les comunitats autònomes respecte al sistema de finançament.Sánchez ha assegurat que la seva voluntat és teixir complicitats i no polaritzar més. I per tant, davant un eventual aplicació del 155 a Catalunya, ha subratllat que seria molt important, al marge de tenir la legitimitat parlamentària, que el conjunt de catalans i espanyols entenguessin per què s'ha d'aplicar la suspensió de l'autogovern.El tercer element per aplicar el 155 és, segons el líder del PSOE, que tingui el consens de les diferents forces polítiques. I sobre aquesta qüestió ha recordat que ell va donar suport com a cap de l'oposició al 155 del govern de Mariano Rajoy. "Hi havia coses amb què no estava d'acord però em vaig trepitjar la llengua", ha explicat.Respecte a l'aplicació del sistema de finançament, Sánchez ha explicat que el seu govern està estudiant la qüestió amb l'advocacia de l'Estat i el Ministeri d'Hisenda per decidir com donar resposta a una "demanda justa". "Espero resoldre-ho en qüestió de setmanes. Intentarem que sigui així", ha afegit sense concretar la data. Sánchez ha defensat en aquest context que el seu govern està compromès amb l'estat del benestar i, per tant, amb el sistema de finançament autonòmic.

