El Consell d'Europa investigarà l'augment de polítics processats a Espanya i Turquia

El Consell d'Europa ha començat una investigació per veure com Espanya i Turquia utilitzen la justícia contra els polítics catalans i turcs, respectivament. El Comitè d'Afers Legals i Drets Humans ha aprovat aquest dilluns un primer document de treball per esclarir si s'estan vulnerant drets fonamentals en aquests dos països. En el cas català, comitè ha demanat també que s'enviïn observadors a Barcelona i Madrid.El relator d'aquest document ha estat el socialista letó Boris Cilevics. En la introducció, remarca que les autors de l'informe estan preocupats pel creixement del nombre de polítics "perseguits per opinions fetes en exercici del seu mandat", especialment a Espanya i Turquia.El text fa un recull de les vulneracions de drets en aquests dos països. Fa referència a casos on s'ha vulnerat la llibertat d'expressió i d'opinió, i la llibertat ideològica. En el cas dels presos polítics independentistes, Cilevics repassa la repressió contra els líders civils i polítics, així com i situació d'alts càrrecs de la Generalitat i de centenars d'alcaldes.El document també fa referència a la resolució del tribunal alemany de Schlesvig-Holstein, que va rebutjar extradir Cales Puigdemont a Espanya, i qüestiona l'acusació de rebel·lió contra els presos catalans. Així mateix, també recull la resolució del grup de reball sobre detencions arbitràries de l'ONU, entre més denúncies per la situació dels líders independentistes empresonats.Aquí podeu llegir el document:

Should Politicians Be Prosecuted for Statements Made in the Exercise of Their Mandate by naciodigital on Scribd

