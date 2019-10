Ciutadans demanarà a la Fiscalia investigar Torra per terrorisme

Nou acte de precampanya de Ciutadans, aquesta vegada davant de la Fiscalia Superior de Catalunya. Una fotografia -i poc més que això- en què el portaveu del grup parlamentari, Carlos Carrizosa, ha comparegut acompanyat del membre de l'executiva nacional del partit i advocat de l'Estat, Edmundo Bal, anunciant que tenen previst presentar una denúncia al ministeri públic amb informació sobre la possible col·laboració del president de la Generalitat, Quim Torra, amb els CDR. Un vincle que relaciona vertiginosament el mandatari català amb l'acusació de terrorisme que ja recau contra nou independentistes, set dels quals empresonats preventivament. El gest, però, ha acabant sent més mediàtic que factual. Malgrat que Ciutadans tenia previst presentar l'escrit a la Fiscalia aquest dimecres, no l'ha acabat entregant per una "qüestió formal", segons ha al·legat el partit. La denúncia, però, ha precisat Carrizosa, "s'està preparant", ja que les notícies que relacionen Torra -i també l'expresident Carles Puigdemont- amb els CDR no cessen: "Ara existeixen noves dades sobre aquesta connexió entre el Govern i els comandos separatistes".Davant de la porta de la Fiscalia Superior de Catalunya, i sota l'atenta mirada d'una vintena de periodistes, Carrizosa ha assegurat que ara es tenen nous "indicis" sorgits de les línies d'investigació i la pròpia interlocutòria de l'Audiència Nacional que permet "concloure" que Torra i Puigdemont tenien relació amb els "CDR violents". De moment, però, ha precisat que no han decidit si demanaran també la detenció del president català, com sí que ho ha fet el partit ultradretà Vox davant del Tribunal Suprem.Edmundo Bal ha comparegut al costat de Carrizosa, tot i que no ha obert boca per opinar sobre la denúncia que el seu partit presentarà, ni tampoc sobre els diferents aspectes de l'actualitat política catalana. Atent a les paraules del portaveu parlamentari, ha assentit a cada acusació contra Torra de "colpista". "Torra és aquell que incita els comandos separatistes a actuar", ha recordat Carrizosa, que ha afegit que és "el veritable cap dels CDR" i ha atribuït a la Guàrdia Civil el fet que, durant els propers dies, no s'hagin produït incidents majors a Catalunya.Des del silenci, Bal ha continuat avalant les paraules del portaveu parlamentari de la formació taronja quan ha assegurat que els CDR tenien "plans per ocupar el Parlament" i "col·locar bombes a Catalunya". I s'ha fregat les mans, just moments després, quan ha fet referència a les "agressions a periodistes", recordant els moments de tensió que es van viure aquest dimarts passat durant la marxa de l'ANC per commemorar l'1-O.I és que Bal no és una figura més del partit d'Albert Rivera. Advocat de l'Estat, havia de ser el representant d'aquesta part al judici de l'1-O al Tribunal Suprem. Ho hagués estat, de fet, si no s'hagués enrocat en la postura de la rebel·lió, sobre la qual es va mantenir intransigent i va negar-se a modificar l'escrit que s'estava preparant d'acusació. Amb el canvi de govern a l'Estat se'l va destituir, i finalment la representació de l'Advocacia de l'Estat va recaure a les mans de Rosa María Seoane, que davant Manuel Marchena va defensar la sedició, negant que s'hagués produït violència.Respecte de la moció de censura contra Torra que fa uns dies va anunciar la líder del partit, Lorena Roldán, Carrizosa ha demanat al PSC que es repensi la seva posició. "Esperem que el senyor Iceta rectifiqui", ha declarat. Segons ha afirmat, aquest dijous Ciutadans tindrà una reunió amb els socialistes on insistiran en el missatge constitucionalista que transmet la moció. "Volem que donin suport al posicionament perquè serà considerat com un gest simbòlic", ha afirmat Carrizosa.En aquest punt, ha reconegut que "el resultat de la moció variarà poc" amb o sense els vots del PSC. No obstant això, tindrà "moltíssima importància" per a aquelles persones "compromesos amb la democràcia".

