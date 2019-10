Torna l'Inspira de Ripoll, el festival inclusiu que trenca barreres

L’objectiu del festival, segons explica la Fundació MAP, és convertir-se en una gran festa dels valors per trencar barreres i posar la cultura, la música i les arts escèniques a l’abast de tothom, també d’aquelles persones que no poden accedir-hi a causa d’alguna dificultat. Al mateix temps, vol donar visibilitat i normalitzar la discapacitat oferint una programació inclusiva, amb espectacles protagonitzats per persones amb capacitats diverses, garantint un espai i un horari accessibles i una entrada amb preu reduït, destinada a finançar el propi festival.





El recinte del festival té capacitat per a 5.000 persones. Entrades a preus popularsEl recinte del festival té capacitat per a 5.000 persones. Les entrades són a preus populars i oscil·len entre els 1 i els 10 euros. Es poden comprar en línia a través de la plataforma Codetickets.com i també físicament en dos punts de venda a Ripoll: el restaurant CAT Can Guetes, gestionat per la Fundació MAP, i la recepció del taller de l’entitat, al polígon industrial els Pintors.

Compte enrere per a la segona edició de l'Inspira. El festival inclusiu de Ripoll , que se celebrarà el proper dissabte, 5 d'octubre, té Oques Grasses com a gran cap de cartell. Es tracta d'un certamen organitzat per la Fundació MAP que té com a objectiu trencar barreres i posar la cultura a l'abast de tothom. Tot, amb entrades a preus populars que oscil·len entre els 1 i els 10 euros Ara fa un any, es va celebrar la primera edició de l’Inspira Festival Inclusiu en el marc de la celebració dels 50 anys de la Fundació MAP , l'entitat de serveis a les persones amb discapacitat al Ripollès. L'esdeveniment, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll i del grup Txarango, va tenir molt bona acollida malgrat que la pluja va deslluir algunes de les activitats. Ara, torna amb els concerts d'Oques Grasses, Koers i El Pot Petit, entre altres, i amb moltes novetats com un vermut musical gratuït i un mercat social.El format del festival de tarda serà el mateix que el de l’edició del 2018. Una programació per a tots els públics amb activitats, tallers, espectacles i concerts des de les 15.30 de la tarda fins a la una de la nit. Tornarà a haver-hi dos escenaris per on passaran propostes de tot tipus. Entre les xerrades i els espectacles, destaquem el testimoni d’un dels actors de la pel·lícula Campeones; l’actuació del percussionista corporal Santi Serratosa i l’espectacle Mur, circ poètic inclusiu a càrrec dels circs Vermut i Bombeta.Entre les activitats de gran format destaquen el concert d'Oques Grasses (22.00), que farà parada a l’ Inspira enmig de l’exitosa gira de presentació del seu últim disc Fans del sol. El grup osonenc anirà precedit pels ritmes amb base de reggae dels lleidatans Koers (20.00), mentre que l’encarregat de posar punt final serà serà el locutor i discjòquei Adrià Ortega, que aquest any ha dut el seu xou a més de 90 punts.També s’oferiran activitats per als més petits, com tallers, inflables, jocs, circ i un esperat concert d'El Pot Petit (17.45), que repeteix al festival. També repetirà el circuit de sensibilització, que el 2018 va tenir molt èxit entre petits i grans, i la zona de food trucks.Com a novetat i pensant a fer part de l’esdeveniment accessible a més públics, hi haurà un vermut musical d'entrada gratuïta, amb tallers sensorials per als més petits, des de les 12 del migdia i fins les 3 de la tarda. Aquest espai comptarà amb les actuacions del grup ripollès The Taffaners i de l’associació sense ànim de lucre DJ's pel CAnvi. A partir de les 15.00 aquesta zona es tancarà i només s’hi podrà accedir amb l’entrada.Una altra novetat, ja dins del festival de tarda, serà un mercat social amb mostra de productes artesanals fets per entitats del tercer sector.