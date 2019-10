Readmeten l'exalcalde de Cerdanyola acomiadat després de quatre anys d'excedència

L'exalcalde de Cerdanyola, Carles Escolà, podrà recuperar el seu lloc de treball. Aquest dijous hi tornarà, després que l'empresa hagi reconegut la nul·litat del seu acomiadament en l'acte de conciliació, celebrat aquest dimecres. D'aquesta manera, es posa punt i final a una situació que va fer públic fa precisament un mes.Escolà va denunciar que l'empresa Polycasa, amb seu a Montcada i Reixac, i on treballa des de l'any 2002, va comunicar-li el seu acomiadament , al·legant que la seva plaça se la quedaria la persona que havien contractat per substituir-lo durant els quatre anys d'excedència per exercir representació política com a alcalde del municipi vallesà.El passat 16 de setembre va anunciar que demandaria la companyia en cas que l'acte de conciliació, previst per aquest dimecres, no acabés amb bon resultat. En aquesta compareixença va estar acompanyat per més d'una trentena de persones , entre elles l'alcalde de Ripollet, Josep Maria Osuna; l'exalcalde de Sabadell, Maties Serracant; l'exalcaldessa de Badalona, Dolors Sabater; i els diputats Vidal Aragonès (CUP) i Joan Josep Nuet (ERC), així com membres del Comitè d'Empresa i altres companys de sindicats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor