Els 10 municipis amb la renda més alta de Catalunya

Avinyonet del Penedès s'ha convertit en el municipi amb la renda més alta de Catalunya. Segons les dades l'Agència Tributària - podeu consultar aquí les rendes de tots els municipis -, actualitzades aquesta mateixa setmana, aquest petit poble de l'Alt Penedès -de poc més de 1.600 habitants- se situa en segona posició en el rànquing de tot l'Estat, superat únicament per Pozuelo de Alarcón, a la Comunitat de Madrid.La renda bruta mitjana anual dels habitants d'Avinyonet del Penedès s'ha multiplicat per dos en l'últim any i se situa gairebé en els 58.000 euros. El segon municipi català -el quart de tot l'Estat, per darrere de Boadilla del Monte (Madrid)- és un clàssic dels llocs més elevats d'aquesta classificació: Matadepera, al Vallès Occidental. La renda per càpita del poble que descansa als peus de La Mola se situa en 55.579 euros.Sant Cugat i Sant Just Desvern ocupen les següents posicions a la taula catalana. Pel que fa a la mitjana estatal, ocupen el sisè i el setè lloc respectivament. Dels 20 municipis amb les rendes més altes a Espanya, 12 són catalans, la majoria dels quals de la comarca del Maresme.

