Una caiguda de Twitter deixa sense servei milers d'usuaris arreu del món

Twitter ha registrat problemes de funcionament aquest matí que afecten l'aplicació de gestió de publicacions TweetDeck. Els responsables de la companyia van informar ahir que havien patit una apagada, fet que havia deixat sense servei milers d'usuaris arreu del món. "Estem treballant per trobar una solució i aviat tornarem a la normalitat", van dir en una comunicat.L'incidència fa que els usuaris no puguin publicar continguts via Twitter i TweetDeck, i tinguin problemes a l'hora de rebre notificacions i veure els missatges directe. Outage.report , que s'encarrega de monitoritzar aquest tipus de problemes, ha rebut més de 4.000 noificacions d'incidents en tot el món.

