Fridays for Future insta Colau a prendre mesures urgents contra l'emergència climàtica

Fridays for Future Barcelona, Climacció o el Moviment per la Justícia Climàtica han reclamat aquest dimecres al govern municipal de Barcelona que presenti noves polítiques per fer front a la crisi climàtica durant els pròxims dos mesos.Demanen que les mesures permetin fer front a l'emergència "amb la urgència i escala requerida" detallant el càlcul de reducció d'emissions que permetrà assolir cada mesura. També reclamen la creació d'un comitè per implementar les mesures que depengui directament d'alcaldia.Els col·lectius han fet aquesta demanda abans que aquest dijous comencin les sessions participatives de la Taula per l'Emergència Climàtica. Les organitzacions ecologistes consideren que l'Ajuntament no pot delegar en aquest espai les polítiques municipals que s'han d'impulsar.De fet, demanen replantejar el format amb la inclusió d'agents socials i "experts científics independents" i l'exclusió de "lobbies empresarials", com segons diuen, és el cas d'alguns membres de Barcelona + Sostenible.Per ara, abans del 31 de desembre de 2019, la Taula plantejarà un Pla d'Acció 2020-2025 amb mesures concretes a desenvolupar per a fer front a l'emergència climàtica i en farà el seguiment i l'avaluació.

