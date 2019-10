Quins són els noms més posats a la teva comarca?

Marc i Júlia continuen imbatibles com els noms més posats a Catalunya, segons dades de l'Idescat d'aquest 2018. En el cas dels nens, Marc és el nom més posat seguit de Pol, Àlex, Jan i Nil; en el cas de les nenes, Júlia encapçala el rànquing seguit de Martina, Emma, Maria i Lucía.Marc és un dels cinc noms de nen més posats en tots els àmbits territorials. Júlia és el nom més freqüent de les nenes nascudes l’any 2018 a l'Àmbit Metropolità, les Comarques Gironines, les Terres de l’Ebre, les Comarques Centrals i el Camp de Tarragona, on comparteix la primera posició amb Emma. Ona és el nom més posat a Ponent, Aina i Martina a l’Alt Pirineu i Aran, i Laia al Penedès. Aquí podeu consultar els noms més posats a la vostra comarca. En aquest gràfic podeu veure el rànquing de noms més freqüents a Catalunya:Els naixements van disminuir a Catalunya un 5,4% l'any 2018, segons l'Idescat. L'edat de les mares se situa en els 31 anys quan tenen el primer nadó. La taxa de natalitat està en els 8,3 nascuts vius per cada 1.000 habitants, i el nombre mitjà de fills per dona es queda en 1,3, el més baix des del 2001. Per sobre d'aquesta mitjana se situen les Comarques Centrals (1,47), les Gironines (1,46) i Ponent (1,44). L'índex més baix és el de l'Alt Pirineu i Aran, amb 1,08 fills per dona.La franja d'edat de més natalitat és la de 30 a 34 anys, seguida per la de 35 a 39. A Europa, en canvi, el segon grup d'edat on es tenen més fills és el de 25 a 29 anys. Destaca el nivell de fecunditat extraordinàriament baix de les catalanes menors de 30 anys en comparació amb les europees, amb una diferència de més de 30 punts en aquesta franja d'edat. Marc i Júlia són els noms més posats. L'àmbit metropolità és on la maternitat és més tardana: 31,5 anys d’edat mitjana en el naixement del primer fill. L’àmbit de Ponent està en l'extrem contrari, amb 30 anys.A més, la reducció de la natalitat es concentra en les mares de nacionalitat espanyola. La fecunditat de les estrangeres és d'1,59 fills, i la de les espanyoles es queda en l'1,19. El 2% dels parts són múltiples. La proporció augmenta amb l'edat. El 6,2% dels parts de dones de més 35 anys són múltiples.

