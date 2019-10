Laporta esclata contra la junta directiva de Bartomeu

Tot el meu suport a @3gerardpique en els seus esforços per cohesionar l'equip i defensar-lo davant del joc brut que la junta directiva del #Barça practica a través del seu butlletí oficial per tapar la seva nefasta gestió. — Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) October 1, 2019

L'expresident del Barça Joan Laporta ha carregat amb duresa contra la junta directiva de Josep Maria Bartomeu després de les crítiques de Gerard Piqué. Laporta ha fet costat el central "en els seus esforços per cohesionar l'equip" i ha criticat el "joc brut" de la directiva "a través del seu butlletí oficial", en referència a alguns articles publicats a Mundo Deportivo. Segons l'expresident, tot plegat té per objectiu "tapar la nefasta gestió" dels actuals dirigents del club.La polèmica va esclatar després de la victòria del Barça contra el Getafe aquest dissabte. Piqué va atendre els mitjans i va advertir que, per tirar endavant la temporada, caldria anar junts. Ho deia per articles publicats "a mitjans afins al club" que, segons el central català, estaven signats per un periodista però dictats per la junta directiva. Les paraules de Piqué, un cop dur a la junta de Barotmeu, ha fet més gran la distància entre el vestuari i els dirigents del club, una relació que ja estava desgastada després de les crítiques dels jugadors per la mala pretemporada.

