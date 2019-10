L'atur puja el setembre per primer cop des de 2012

L'atur va pujar en 1.205 persones a Catalunya al setembre respecte al mes anterior i va situar la xifra total de desocupats en 372.623, segons ha informat el Ministeri de Treball aquest dimecres. En comparació amb el mateix mes del 2018, hi ha 7.721 aturats menys, és a dir, una reducció del 2,03%.Aquest és el tercer mes consecutiu en que el nombre d'aturats ha pujat. També es tracta de la primera pujada de l'atur en un mes de setembre des del 2012, quan ho va fer un 5%.Al conjunt de l'Estat, el nombre de desocupats va créixer un 0,45%, sumant 13.907 nous aturats fins als 3.079.711, la xifra més baixa en un mes de setembre des del 2008. En relació amb el mateix mes del 2018, l'atur es va reduir en 122.798 persones, un 3,83% menys.Per sectors d'activitat, el sector serveis és el que suma més desocupats, amb 255.228 persones (+2.193 respecte el juny), seguit del de la indústria, amb 40.737 (-175)i la construcció, amb 29.862 persones (318). Pel que fa en el de l'agricultura, hi ha 7.148 persones inscrites a les llistes de l'atur, 102 més que el mes passat. Per últim, 25.855 persones no tenien una feina anterior, 880 menys que el mes anterior.D'altra banda, per sexes, dels 358.830 aturats, 150.618 eren homes (-0,26%) i 208.212 eren dones (+0,93%) i per edats, 23.318 són aturats menors de 25 anys. D'aquests 12.278 són homes i 11.040 dones.Pel que fa el nombre de contractes, al juliol se'n van signar 353.126, això són 47.794 més que el mes anterior, un 15,65% més; mentre que comparat amb fa un any, són 25.159 més (7,67%). Del total, 39.339 contractes eren indefinits, un 12,89% més respecte el mes anterior, mentre que la variació anual va ser del -0,5%, és a dir, 218 menys. Pel que fa els temporals, la gran majoria amb 313.787, és a dir, un 16% més que el juny, i un 8,80% respecte el juliol del 2018 (25.377).L'atur només puja a la demarcació de Barcelona i cau a les de Girona, Lleida i TarragonaLa demarcació de Barcelona va ser l'única que va registrar un augment del nombre de desocupats, concretament de 2.328 persones respecte el juny, fins a les 270.092. Això és un 0,87% més respecte el mes anterior tot i que 6.852 persones menys que fa un any, xifra que representa un descens del 2,47%.A la demarcació de Girona, la xifra d'aturats es va situar en les 30.703 persones, això són 328 menys que al juny (-1,06%), mentre que comparat amb el mateix mes del 2018 el descens va ser de 1.125 persones, un 3,53% menys.A les comarques de Lleida, es van registrar 17.260 aturats, és a dir, 194 persones menys que al juny, xifra que representa un descens de l'1,11%, mentre que respecte fa un any, el nombre de desocupats va caure en 687 persones, el què va suposar un 3,83% menys.Per últim, a les comarques tarragonines la xifra d'aturats va ser de 40.775 persones, 248 aturats menys que fa un mes (-0,6%). Respecte fa un any, el descens va ser del 2,79%, fins a les 10.294 persones.L'afiliació a la Seguretat Social va pujar lleugerament al juliol respecte el mes anterior, un 0,35%, amb 12.193 treballadors més, fins als 3.520.636. Respecte fa un any, l'afiliació va créixer un 2,31%, és a dir, 79.344 treballadors més.Per règims, 2.960.036 pertanyen al general, en els quals s'inclouen 29.075 de sistema agrari, 61.568 de la llar; 7.517 del règim de la mar i un del carbó. La resta, 552.083, eren autònoms.Al conjunt de l'Estat, els afiliats a la Seguretat Social sumaven 19.553.211 persones, un 0,08% més respecte al juny (+15.514) i un 2,58% més que la juliol de fa un any, fins a les 490.401 persones.

