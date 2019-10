Els 11 diumenges i festius que podran obrir els comerços valencians el 2020

El primer Observatori del Comerç valencià de la legislatura s'ha reunit aquest dimarts per a acordar quins diumenges i festius podran obrir els comerços valencians que no estiguin localitzats en Zones de Gran Afluència Turística (ZGAT), segons publica el Diari la Veu Així, segons ha detallat el conseller d'Economia, Rafa Climent, per "ampla majoria", s'ha decidit que s'obrirà el 5 i 12 de gener; el 5, 10 i 12 d'abril; el 5 de juliol; el 15 d'agost; el 12 d'octubre, i el 6, el 13 i el 20 de desembre.Segons han detallat des de la conselleria, el 15 d'agost i el 12 d'octubre s'obrirà per acumulació de festius; el 12 de gener i el 5 de juliol per les rebaixes; el 5, 10 i 12 d'abril per major afluència turística, ja que coincideixen amb la Setmana Santa i la Pasqua. Finalment la decisió d'obrir el 5 de gener i el 6, 13 i 20 de desembre s'emmarca en la campanya nadalenca del comerç.Tal com ha explicat el conseller dels 11 dies acordats, 9 s'han decidit per unanimitat i dos d'ells per majoria. És el cas del 15 d'agost, i entre el 29 i el 6 de desembre.Amb tot, se subratlla que a la ciutat de València el 15 d'agost romandrà tancat per l'Acord de la Llotja en què es va acordar festiu pel dia de l'Assumpció de la Mare de Déu. En la resta de ciutats i pobles sí que es podrà obrir.A més, en la reunió s'ha informat els membres de l'Observatori de la tramitació de l'Avantprojecte de Llei de Comerç Sostenible. Com ha explicat el conseller Climent, "aquesta llei té com a objectiu la regularització, aclariment i harmonització de les normes amb rang legal vigents en l'àmbit autonòmic valencià en matèria de comerç, alhora que actualitzar conceptes i introduir nous instruments legals per a un desenvolupament sostenible, tant des del punt de vista social, com econòmic i mediambiental, del comerç".El conseller ha informat que hi ha fins al 18 d'octubre per a presentar al·legacions, i a partir d'aquest moment es treballarà en la redacció del document definitiu que haurà de ser aprovat, primer pel Consell, i després per les Corts. Segons els càlculs d'Economia, la votació en les Corts podria produir-se a principis del 2020.En la llei, segons ha explicat Climent, l'objectiu és complementar el Patsecova, a més de proposar alternatives de gestió en el comerç, com és el cas de les àrees urbanes de promoció econòmica.L'ordre del dia de l'Observatori ha inclòs també la presentació de l'Informe Anual de la Distribució Comercial al detall del 2018 i les jornades Retail Future.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor