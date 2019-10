Trets a les cames, cocodrils i serps: la polèmica proposta de Trump per evitar que els migrants arribin als EUA

Amb l'objectiu de fortificar la frontera dels Estats Units amb Mèxic, Donald Trump va arribar a proposar als seus assessors construir una tanca fortificada amb filferro capaç de clavar-se a la carn humana, un fossar amb aigua, cocodrils i serps, i autoritzar els agents de la frotnera per disparar els migrants que volen accedir al país.Tal com ha explicat el The New York Times , que cita una desena d'alts funcionaris de la Casa Blanca, el president dels Estats Units ho va proposar en diverses reunions amb el seu equip en veure que les estratègies dutes a terme fins ara no funcionaven. El rotatiu apunta que Trump hauria arribat a demanar un pressupost per fer tot això.Segons el diari, els seus assessors van haver de recordar al president que disparar contra persones és il·legal i van aconseguir, de moment, treure-li del cap aquestes iniciatives.

