​Els treballadors del Bicing convoquen vaga indefinida a partir del 8 d'octubre

Els treballadors del Bicing de Barcelona han convocat una vaga indefinida en tots els horaris a partir del proper dimarts 8 d'octubre, segons ha informat CGT. Els sindicats convocants, CGT i Cobas, reclamen salaris dignes ja que moltes categories són mileuristes, condicions socials dignes, un únic conveni per a tota la plantilla, que es pagui la totalitat del salari en cas de baixa per accident laboral, hospitalització i intervenció; fer indefinits aquells contractes de més de sis mesos i augmentar el plus de nocturnitat i caps de setmana.CGT ha defensat que els treballadors han "donat un marge de nou mesos" a la nova empresa, l'UTE Pedalem Barcelona, per negociar però "la negativa a acceptar reivindicacions bàsiques e importants ha fet impossible l'acord".El sindicat també ha responsabilitzat a l'Ajuntament de Barcelona del conflicte per la "manca de diàleg" amb els treballadors de les empreses subcontractades i ha considerat que hauria d'establir licitacions "que garanteixin condicions dignes", per la qual cosa "han de conèixer i parlar amb els treballadors abans de publicar les licitacions i no només amb les empreses".Els empleats també reclamen una organització de la feina "que respecti el codi de circulació" i el compliment de la Llei de prevenció.CGT ha apuntat que moltes de les reivindicacions s'arrosseguen des de la posada en marxa del servei, fa 12 anys, i ha dit que no s'han resolt amb els canvis d'empreses. "Totes les empreses que han tingut la licitació anteriorment s'han endut ingents sumes de beneficis, deixant els treballadors en la mateixa situació de misèria", ha declarat.Els sindicats han esperat "que el sentit comú s'imposi" i que es trobi una solució "satisfactòria" al conflicte.La protesta es farà visible cada dimarts amb concentracions a la plaça Sant Jaume a les 10.30 hores a partir del proper dimarts.

