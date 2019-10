Mor atropellat el conductor d'un camió a l'AP-7 a Tarragona

El conductor d'un camió ha mort atropellat aquesta matinada al punt quilomètric 247,3 de l’AP-7, a l’altura de Tarragona, en sentit sud. El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 03.35 h.L'home, que era fora del vehicle perquè estava revisant els pneumàtics, ha estat atropellat per un altre camió, segons apunten des del SCT. Els Mossos ho estant investigant.Arran de la incidència, s’han activat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions del Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Com a conseqüència de l’accident s’han hagut de restringit dos carrils de l’autopista en sentit sud.Amb aquesta víctima, són 135 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya

