Alerta per una estafa que roba les dades bancàries dels usuaris de Netflix

Alerta per una estafa a Netflix que roba les dades personals i bancàries dels usuaris. Es tracta d'una onada de ciberatacs en forma de phishing que suplanta la identitat de Netflix i roba les dades als clients de la popular plataforma de contingut en streaming.Tal com ha informat l'empresa de ciberseguretat Panda Security, els usuaris reben un correu electrònic que demana actualitzar la informació de pagament. El mail assegura que s'ha produït un error en l'abonament de l'última quota de Netflix i proporciona un enllaç per solucionar el problema.Quan l'usuari hi accedeix, arriba a una web fraudulenta molt semblant a la de Netflix. Troba un formulari on ha d'introduir les dades de la seva targeta bancària i confirmar les seves dades personals. "És una estafa molt ben orquestrada", alerta el comunicat de Panda Security.I què podem fer per evitar caure a la trampa? L'empresa de ciberseguretat recomana que si dubtem d'aquests correus electrònics convé revisar la safata d'entrada i contrastar-los amb altres missatges que hàgim rebut. A més, cal tenir clar que Netflix no acostuma a enviar comunicacions d'aquest tipus sense dirigir-se personalment al destinatari.

