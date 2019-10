Retiren una quinzena de plaques franquistes dels carrers de Reus

Una de les plaques franquistes retirades a Reus. Foto: Endavant Baix Camp

Una quarantena de persones va participar aquest dimarts en la retirada de plaques franquistes, organitzada pel nucli d'Endavant (OSAN) al Baix Camp per commemorar el segon aniversari de l'1-O a la ciutat de Reus. L'acció va permetre extreure quinze peces de la zona del passeig Prim i barri del Carrilet. Amb aquestes ja són 47 les plaques que s'han retirat durant els actes organitzats aquest 2019 pel col·lectiu.L'acte va començar a les 18 h i va arrencar des del Casal Despertaferro. Des d'Endavant asseguren que la intenció és continuar amb l'eliminació progressiva de tota simbologia franquista a la ciutat, ja que encara en queden més d'un centenar.Per altra banda, l'organització destaca que aquesta acció ha de servir per a reactivar la mobilització als carrers "per mostrar rebuig cap a la nova onada repressiva vers l'independentisme".

