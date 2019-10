El net de Franco esquiva la presó per l'atropellament de dos agents de la Guàrdia Civil

Francisco Franco Martínez-Bordiú, el net gran del dictador Francisco Franco, no entrarà finalment a la presó per l'atropellament de dos agents de la Guàrdia Civil. El Tribunal Constitucional no ha admès a tràmit el recurs d'empara dels agents i ha tancat així la porta a l'última esperança de les víctimes.Segons informen diversos mitjans espanyols, el Constitucional ha inadmès el recurs en no apreciar "la transcendència constitucional" que exigeix la llei perquè l'alt tribunal estudiï el cas. Francis Franco va ser condemnat a 30 mesos de presó pels delictes d'atemptat contra l'autoritat i conducció temerària, però fou absolt per l'Audiència Provincial.Els fets van passar l'any 2012. Dos agents van demanar a un vehicle que s'aturés, perquè circulava amb les llums apagades i en contra direcció. El conductor va obviar les indicacions i va fugir. La persecució va durar 30 quilòmetres i finalment la Guàrdia Civil va poder detenir el vehicle. Quan els agents es van dirigir als ocupants, un dels dos els va apuntar amb una escopeta mentre el conductor feia marxa enrere contra el cotxe de la Benemèrita.

