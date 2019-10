Increpen i ruixen amb un líquid una periodista de Telecinco a la manifestació de l'1-O a Barcelona

La manifestació independentista a Barcelona per celebrar el segon aniversari de l'1-O ha transcorregut amb total normalitat i sense aldarulls entre les desenes de milers de persones que s'hi han aplegat. L'única taca d'una nova concentració pacífica l'han protagonitzat uns manifestants que han increpat i ruixat amb un líquid una periodista de Telecinco.Segons explica la mateixa cadena, que ha compartit un vídeo que ho il·lustra , la reportera no ha pogut continuar exercint la seva feina i ha acabat abandonant la zona. En les imatges compartides per Telecinco s'aprecia com diversos concentrats han defensat la periodista i s'han encarat amb els agressors.

