VÍDEO Unes 200 persones tallen l'A-7 a Tarragona en el segon aniversari de l'1-O

ÚLTIMA HORA S'aixeca el tall de l'A-7 a Tarragona després de 35 minuts, informa @JonathanOca https://t.co/a4REMSG4wd pic.twitter.com/xpRs1HRhva — NacióTarragona (@naciotarragona) October 1, 2019

.@EstradaLaia, consellera de la @CUPTarragona, diu durant la manifestació per commemorar el segon aniversari de l'1-O que els "vots van ser reals" i que els catalans volen la independència real ja"; informa @JonathanOca https://t.co/btCbU8j8ix pic.twitter.com/fGqOXBgMOX — NacióTarragona (@naciotarragona) October 1, 2019

ULTIMA HORA Centenars de persones tallenl l'A-7 a Tarragona en la commemoració del segon aniversari de l'1-O; informa @JonathanOca https://t.co/btCbU8j8ix pic.twitter.com/Rc7autCY3a — NacióTarragona (@naciotarragona) October 1, 2019

Unes 200 persones han tallat l'A-7 a Tarragona en ambdós sentits durant 35 minuts aquest dimarts al vespre. Els manifestants han irromput a la carretera cap a les 20.45 h, després de participar en la mobilització per commemorar el segon aniversari de l'1-O i han aixecat el tall a les 21.20 h. L'acció s'ha desenvolupat sense incidents remarcables.Els Mossos d'Esquadra han estat controlant el tall des de la distància, sense intervenir directament contra els manifestants. Els agents han desviat el trànsit per evitar que més vehicles quedessin atrapats pel tall.Agents dels Mossos d'Esquadra han identificat una desena de persones que havien participat en la manifestació i posterior acció a l'A-7. Alguns dels identificats estaven a la terrassa d'un establiment a tocar de la subdelegació del govern espanyol, on ha acabat la mobilització d'aquest 1-O.La policia catalana ha pres el mòbil a almenys un dels indentificats a la plaça Imperial Tàrraco, segons ha explicat ell mateix a aquest mitjà.Abans del tall de carretera, unes 4.000 persones han recorregut alguns dels carrers de la ciutat per commemorar que fa dos anys es va celebrar el referèndum de l'1-O. La manifestació ha transcorregut sense cap mena d'incident. Uns parlaments han clos un acte en el qual s'ha exigit al Govern liderat pel president Quim Torra "la independència real ja" perquè els "vots de l'1-O van ser reals".Després de la lectura d'un manifest, s'ha donat l'acte per finalitzat però unes 200 persones han decidit que la jornada reivindicativa encara no havia acabat i en volien més. Després d'enfilar l'avinguda Andorra cap amunt, els manifestants han pres la decisió d'anar a tallar l'A-7.

